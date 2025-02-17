В этом году в Россию планируют вернуться около 350 зарубежных брендов

В Россию планируют вернуться около 350 компаний, ушедших из страны, включая японский бренд UNIQLO.
В конце прошлого года в РФ вернулись 235 компаний, о возвращении заявила и южнокорейская автомобильная компания Ssang Yong, сообщили аналитики Kokoc Group. В этом году, по их данным, на российском рынке должны появиться еще около 350 международных фирм.
Так, продажи в России может возобновить японская компания UNIQLO. Отмечается, что для открытия сети магазинов и налаживания производства потребуется до двух лет.
Напомним, 560 зарубежных компаний покинули нашу страну или заморозили инвестиции в начале 2022 года.
«Большинство брендов, ушедших с рынка в 2022 году, были самыми большими в своих категориях, лидируя по всем параметрам. Именно они задавали тон в категории, доминировали в умах и на полках», — прокомментировал в беседе с «Газетой.ru» директор по стратегии Kokoc Group Роман Касыханов.
Отмечается, что ряд брендов, намеревающихся вернуться на российский рынок, поджидают трудности, в особенности это касается продукции повседневного спроса: на полках появились новые товары, покупатели их видят чаще, и эти товары заменяют прежние в потребительской корзине.
Вместе с тем возвращение иностранных брендов повлечет за собой рост маркетинговых инвестиций. Из-за этого могут измениться приоритеты потребителей, обострится конкуренция, считают эксперты.