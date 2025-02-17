В этом году в Россию планируют вернуться около 350 зарубежных брендов

«Большинство брендов, ушедших с рынка в 2022 году, были самыми большими в своих категориях, лидируя по всем параметрам. Именно они задавали тон в категории, доминировали в умах и на полках», — прокомментировал в беседе с «Газетой.ru» директор по стратегии Kokoc Group Роман Касыханов.