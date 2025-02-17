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ГАИ объяснила установку знака-гибрида на парковках Минска

В ГАИ сказали про установку знака-гибрида на минских парковках.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ объяснила установку знака-гибрида на парковках Минска. Подробности в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

По его словам, указанное новшество в столице вызвано тем, что в центральной части Минска, когда большое число парковочных мест и большое количество требований к ним, требует, в свою очередь, установки множества специальных табличек.

— И этот фон от лишних дорожных знаков настолько создает высокий зрительный шум для водителя, и он отвлекается от тех дорожных знаков, которые действительно необходимы, — пояснил замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее ГАИ Минска сказала про новые знаки на парковках, не предусмотренные ПДД.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении.

Также мы писали, что автомобиль загорелся на улице Корженевского в Минске — самовозгорание.