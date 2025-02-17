Иркутский государственный университет объявил о выборах ректора

Иркутский государственный университет объявил о предстоящих выборах ректора. Как стало известно КП-Иркутск, те, кто решит получить новую должность, должны иметь высшее образование, ученую степень или ученое звание, а также стаж — не менее пяти лет на руководящих должностях в образовательных организациях.