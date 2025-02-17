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Иркутский государственный университет объявил о выборах ректора

Голосование будет тайным.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский государственный университет объявил о предстоящих выборах ректора. Как стало известно КП-Иркутск, те, кто решит получить новую должность, должны иметь высшее образование, ученую степень или ученое звание, а также стаж — не менее пяти лет на руководящих должностях в образовательных организациях.

Ректора выберут с помощью тайного голосования на конференции работников и обучающихся. Срок его полномочий составит пять лет. Выборы будут считаться недействительными в том случае, если в голосовании приняло менее ⅔ участников.

Срок выдвижения кандидатов продлится до 11 марта 2025 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подписан закон «О многодетной семье», ранее принятый в окончательном чтении на 20-й сессии Заксобрания региона. Он устанавливает статус семьи, регламентирует учет сведений и определяет условия предоставления мер поддержки.

образование