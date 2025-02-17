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Обыски начались у задержанного заместителя губернатора Ростовской области

Обыски проводятся дома и на работе у главы минсельхозпрода Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силовики начали проводить обыски у заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство РИА Новости.

— В настоящее время на работе ведутся обыски. Дома оперативные мероприятия завершены, — прокомментировал журналистам осведомленный источник.

По данным УФСБ, главу донского минсельхозпрода заподозрили в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства.

Предварительно, чиновник выделил субсидии ряду предприятий, находившихся в тяжелом финансовом состоянии. Однако в итоге получатели финансовой поддержки оказались банкротами, а денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены.

Напомним, Константин Рачаловский возглавляет министерство сельского хозяйства и продовольствия с мая 2014 года. До этого управленец был заместителем главы администрации — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района.