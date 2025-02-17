В Новосибирске назвали улицы с наибольшим количеством смертельных ДТП

В Новосибирске в 2024 году произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пешеходы. Такие данные в понедельник, 17 февраля, со ссылкой на сервис «Индекс БДД» приводит пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.