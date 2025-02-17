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В Новосибирске назвали улицы с наибольшим количеством смертельных ДТП

В прошлом году на дорогах мегаполиса погибли 37 пешеходов.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске в 2024 году произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пешеходы. Такие данные в понедельник, 17 февраля, со ссылкой на сервис «Индекс БДД» приводит пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Приведённая цифра составляет почти половину (47,4%) от общего количества смертельных аварий на территории мегаполиса. На втором месте — столкновение автомобилей. На такие ДТП пришлось около трети (29,5%) смертельных случаев.

«Самыми аварийными улицами по количеству погибших стали ул. Петухова, Титова, Немировича-Данченко и Богдана Хмельницкого», — уточнили в пресс-службе ЦОДД.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП.