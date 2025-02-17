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Вырубленный лес восстановили в Аларском районе

Неизвестные вырубили лес на 22 участках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Аларском районе восстановили незаконно вырубленный лес на 12 гектарах. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, неизвестные нарушили закон и вырубили деревья на 22 участках.

— Требовалось проведение мероприятий по лесовосстановлению. Однако вопреки требованиям закона региональным министерством лесного комплекса обязанность по организации таких мероприятий своевременно не исполнялась, — поделились в ведомстве.

Тогда прокуратура направила иск о понуждении провести лесовосстановительные работы. Суд эти требования удовлетворил и на участках высадили деревья.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за сутки произошло 14 пожаров. При этом чрезвычайные ситуации не были допущены.