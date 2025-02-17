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Прокуратура наказала чиновников за нарушение прав граждан на получение ответа под Новосибирском

Прокуратура продолжает контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав граждан.

Источник: Om1 Новосибирск

Прокуратура Коченевского района выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан в администрации рабочего поселка.

Проверка установила, что местный житель направил обращение в администрацию, однако его доводы не были рассмотрены в полном объёме, а ответ не содержал информации по всем заданным вопросам.

В связи с нарушением закона об обращениях граждан, прокурор района внёс представление главе поселка и возбудил в его отношении дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По итогам проверки главе муниципального образования назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура продолжает контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав граждан.

Прокуратура