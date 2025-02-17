Красноярцы не видят угроз в ИИ

Чем моложе красноярцы, тем меньше среди них страдающих робофобией: 65% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как среди тех, кто старше, таковых не более 49%. Красноярцы с доходом более 100 тыс. руб. чаще тех, кто получают меньше, не испытывают никаких опасений по поводу развития нейросетей.