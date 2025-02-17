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Красноярцы не видят угроз в ИИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 57% красноярцев не боятся искусственного интеллекта.

Источник: НИА Красноярск

У 11% есть опасения. Каждый третий затруднился с ответом.

Больше страхов и опасений перед ИИ у мужчин, чем у женщин — 60% и 54% соответственно.

Чем моложе красноярцы, тем меньше среди них страдающих робофобией: 65% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как среди тех, кто старше, таковых не более 49%. Красноярцы с доходом более 100 тыс. руб. чаще тех, кто получают меньше, не испытывают никаких опасений по поводу развития нейросетей.

Главное опасение у опрошенных красноярцев порталом SuperJob в том, что ИИ заменит их на рабочем месте. По мнению многих, стоит бояться восстания машин и деградации человечества.

По мнению многих, искусственный интеллект — это всего лишь технология, а не полноценный искусственный разум.

социология