Красноярцы не видят угроз в ИИ

У 11% есть опасения. Каждый третий затруднился с ответом.
Больше страхов и опасений перед ИИ у мужчин, чем у женщин — 60% и 54% соответственно.
Чем моложе красноярцы, тем меньше среди них страдающих робофобией: 65% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как среди тех, кто старше, таковых не более 49%. Красноярцы с доходом более 100 тыс. руб. чаще тех, кто получают меньше, не испытывают никаких опасений по поводу развития нейросетей.
Главное опасение у опрошенных красноярцев порталом SuperJob в том, что ИИ заменит их на рабочем месте. По мнению многих, стоит бояться восстания машин и деградации человечества.
По мнению многих, искусственный интеллект — это всего лишь технология, а не полноценный искусственный разум.