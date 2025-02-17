Омские семьи получили прибавку к материнскому капиталу

В 2024 году 8 023 новые семьи в Омской области стали владельцами сертификатов на материнский капитал, что говорит о продолжающемся интересе к этой мере государственной поддержки. С начала прошлого года семьи имеют возможность получить единовременную выплату неиспользованного остатка материнского капитала на сумму до 10 тысяч рублей. Заявки можно подавать через портал госуслуг, а также в клиентских службах отделения СФР и многофункциональных центрах.