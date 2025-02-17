Омские семьи получили прибавку к материнскому капиталу

Это решение касается 75 тысяч семей, которые пользуются этой поддержкой. Индексация производилась с учетом роста потребительских цен за прошлый год. Теперь размер капитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рублей. После получения сертификата на первого ребёнка, доплата за рождение второго малыша в семье увеличилась до 221 895,14 рублей.
По словам управляющей Отделением Социального фонда России по Омской области Ольги Ступичевой, максимальная прибавка коснется тех семей, которые еще не использовали средства материнского капитала. Для таких родителей сумма на первого ребенка увеличилась почти на 60 тысяч рублей. Если ранее был оформлен сертификат на второго ребенка и средства не были потрачены, то прибавка составила более 79 тысяч рублей.
Важно отметить, что даже те семьи, которые уже потратили часть капитала, также получат прирост. Например, если у семьи осталось 100 тысяч рублей неиспользованного капитала, то эта сумма увеличится на 9,5%, и теперь составит 109,5 тысячи рублей.
В 2024 году 8 023 новые семьи в Омской области стали владельцами сертификатов на материнский капитал, что говорит о продолжающемся интересе к этой мере государственной поддержки. С начала прошлого года семьи имеют возможность получить единовременную выплату неиспользованного остатка материнского капитала на сумму до 10 тысяч рублей. Заявки можно подавать через портал госуслуг, а также в клиентских службах отделения СФР и многофункциональных центрах.
Родители могут всегда проверить актуальную информацию о своих остатках средств материнского капитала в личном кабинете на сайте госуслуг.