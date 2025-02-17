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В махаллях Ташкента устанавливают тревожные кнопки для вызова правоохранителей и Нацгвардии

Vaib.uz (Узбекистан. 17 февраля). В Ташкенте началась установка тревожных кнопок внутри махаллей и жилых кварталов. На днях такие устройства появились в Чиланзарском районе, и теперь жители могут в случае угрозы мгновенно вызвать правоохранителей и сотрудников Национальной гвардии.

Источник: Vaib.Uz

Кнопки интегрированы с системой органов внутренних дел, и после их нажатия на место происшествия автоматически направляется наряд, который прибывает в течение 4−6 минут. Кроме того, рядом с тревожными кнопками установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие момент активации и человека, который ее нажал.

Это действительно важная инициатива, и подобные кнопки должны появиться в каждой махалле. Ведь такие устройства могут спасти жизни и предотвратить трагедии. Вспомните недавний страшный случай в Келесе, где на детской площадке зарезали молодого парня. Если бы в том месте была тревожная кнопка, возможно, трагедии можно было бы избежать — правоохранители смогли бы оперативно среагировать и остановить преступников еще до начала конфликта.

Надеемся, что установка тревожных кнопок продолжится и в других районах города.