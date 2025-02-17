День защитника Отечества торжественно отметят в Хабаровском крае

— «Урок Памяти» — это не просто театральная постановка, а живая связь поколений. Этот спектакль создан с огромной любовью к нашему городу и рассказывает о роли хабаровчан в Великой Отечественной Войне. Мне кажется, что в каждом городе России можно и нужно создавать свои «Уроки памяти», с искренним интересом искать и находить человеческие истории о Великой войне, рассказывать их доступным языком. Когда со сцены дети слышат собственные фамилии или фамилии знакомых, тогда «бронзовые» и «каменные» герои войны «возвращаются с монументов» в современную действительность. Ребята понимают, что историю вершили реальные люди, такие же, как они, — говорит режиссер-постановщик Хабаровского краевого ТЮЗа Ольга Подкорытова.