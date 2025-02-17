День защитника Отечества торжественно отметят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в День защитника Отечества, 23 февраля, пройдут мероприятия, направленные на поддержку семей мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Программа включает в себя как развлекательные мероприятия для детей, так и выставки, посвященные истории и героям России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Так, 19 февраля на сцене Краевого Дворца Дружбы «Русь» состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (6+). В программе — выступления лучших коллективов Дворца и ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Отметим, что ранее 250 воспитанников творческих студий и спортивных секций Краевого Дворца Дружбы написали письма с поздравлениями, со словами поддержки и теплыми пожеланиями воинам-участникам СВО. Акция «От сердца к сердцу» проводится совместно с фондом «Защитники Отечества», который активно поддерживает инициативы, направленные на помощь военнослужащим и их семьям. Письма передадут адресатам к празднику.
20 февраля в Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых состоится праздничная концертная программа в исполнении творческой группы Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых «Сегодня праздник Ваш мужчины!» (12+). Также в программу вошли: выставка-инсталляция и информационная беседа от Дальневосточной межрегиональной молодежной военно-исторической общественной организации «Амурский рубеж», встреча с участником СВО, военным врачом, автором книги «Семь» Даниилом Перцевым.
23 февраля состоится Концерт Оркестра штаба Восточного Военного округа в краевой филармонии (6+). Оркестр является одним из старейших творческих коллективов Дальнего Востока и занимает важное место в культурной жизни региона. В праздничный день коллектив представит новую яркую программу. В первом отделении прозвучат фрагменты из известных, посвященных значимым историческим событиям, произведений П. И. Чайковского. Во втором — популярные патриотические песни, вальсы и марши, ставшие визитной карточкой оркестра.
19, 20 и 26 февраля в ТЮЗе покажут театрализованный концерт «Урок Памяти» (12+), в котором рассказано о роли наших земляков в Великой Отечественной Войне. Герои спектакля — невымышленные персонажи. Однажды в одном старом хабаровском доме нашли фотоальбом учительницы, которая трудилась в одной из городских школ. Кроме фотографий в альбоме сохранились письма в конвертах и военные треугольники. Эти материалы были использованы при создании спектакля.
— «Урок Памяти» — это не просто театральная постановка, а живая связь поколений. Этот спектакль создан с огромной любовью к нашему городу и рассказывает о роли хабаровчан в Великой Отечественной Войне. Мне кажется, что в каждом городе России можно и нужно создавать свои «Уроки памяти», с искренним интересом искать и находить человеческие истории о Великой войне, рассказывать их доступным языком. Когда со сцены дети слышат собственные фамилии или фамилии знакомых, тогда «бронзовые» и «каменные» герои войны «возвращаются с монументов» в современную действительность. Ребята понимают, что историю вершили реальные люди, такие же, как они, — говорит режиссер-постановщик Хабаровского краевого ТЮЗа Ольга Подкорытова.
21 февраля в 14:00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдет мероприятие «Державы верные сыны» (6+), посвященное Дню защитника Отечества. В программе: литературно-музыкальный концерт «Во славу защитников», лекции, мастер-классы, выставки и экскурсии по библиотеке и киноклуб. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, артисты, чтецы и музыканты города, а также филиал фонда «Защитники Отечества». Вход свободный.
В этот же день в диспут-киноклубе ДВГНБ пройдет показ документального фильма «Герой нанайского народа» (12+) режиссера и оператора Альберта Самойлова. Фильм посвящен знаменитому снайперу Великой Отечественной войны Максиму Пассару, погибшему 22 января 1943-го в пригороде Сталинграда, которому 16 февраля 2010 года было присвоено звание Героя Российской Федерации. Специальный гость события — Альберт Самойлов.
Зоосад «Приамурский» им. Сысоева проведет акцию в поддержку семей мобилизованных граждан и военнослужащих СВО. В День защитника Отечества, 23 февраля сотрудники организуют насыщенное мероприятие (6+). Для маленьких гостей, детей участников СВО, подготовили увлекательную игровую программу «По следам белого медвежонка», которая включает подвижные игры и мастер-классы. После чего посетители смогут посетить мастер-класс «Боец на фронте будет рад открытке в праздник от ребят». Ребята создадут открытки, которые затем передадут воинам через организацию «Лига Спас». Мероприятие проводится при поддержке подшефной части войск штаба Восточного гарнизона Российской национальной гвардии. На праздник приглашаются семьи с детьми участников СВО.
Также жители и гости региона могут посетить выставку плакатов времен Первой мировой войны «Наши пики — те же кисти, или Русские не сдаются» из собрания Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. В Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина до конца февраля продолжит работу художественная выставка картин заслуженного художника края Алексея Авдеева «Журавли» (12+). На ней представлены работы, посвященные Героям страны — от Великой Отечественной войны до специальной военной операции.
Также в учреждении открыта уникальная книжная выставка «Бессмертный книжный полк проходит» (6+), посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней представлено более 150 печатных изданий об основных вехах Великой Отечественной войны. Жемчужина коллекции — подборка книг, посвященных героям-дальневосточникам, слаженной работе тыла и вкладу края в Победу. Посетители смогут увидеть предметы военного времени. Выставка открыта в часы работы библиотеки до декабря 2025 года.