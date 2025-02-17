ГАИ Минска выявляет водителей-бесправников с помощью искусственного интеллекта. Об этом в эфире СТВ рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
— Лица загружаются в систему с целью автоматического обнаружения при управлении транспортным средством в тех местах, где оборудована система видеонаблюдения, — уточнил Ливанович.
Он добавил, что ставится маячок, и в случае обнаружения факта, всплывает сообщение. Затем сотрудники ГАИ перепроверяют данные и направляют на привлечение. В эфире телеканала добавили, что в случае игнорирования красного сигнала светофора, остановок, стоянок на полосах, предназначенных для движения общественного транспорта, также помогает искусственный интеллект.
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