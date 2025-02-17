ГАИ Минска выявляет водителей-бесправников с помощью искусственного интеллекта

Он добавил, что ставится маячок, и в случае обнаружения факта, всплывает сообщение. Затем сотрудники ГАИ перепроверяют данные и направляют на привлечение. В эфире телеканала добавили, что в случае игнорирования красного сигнала светофора, остановок, стоянок на полосах, предназначенных для движения общественного транспорта, также помогает искусственный интеллект.