В Москве после ремонта открылся Дворец бракосочетания № 3

Уточняется, что Дворец бракосочетания № 3 оформлен в современном стиле в светлой серо-голубой цветовой гамме. Для молодоженов доступен просторный холл, разделенный на зоны с яркими настенными акцентами, декоративными панелями, зеркалами и экокамином. Организована дополнительная гостиная, каждую зону дворца оборудовали современным освещением, линейной подсветкой, подчеркивающей уникальную цветовую палитру дворца. Кроме того, для московских пар доступны современные новые интерьеры в Зеленоградском, Шипиловском и Кутузовском дворцах бракосочетания, а также во Дворцах бракосочетания № 4 и на ВДНХ, добавили в пресс-службе.