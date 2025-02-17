В Москве после ремонта открылся Дворец бракосочетания № 3

«В феврале после ремонта открыли Дворец бракосочетания № 3, где прошли уже 30 торжественных церемоний и церемония чествования юбиляров супружеской жизни, проживших в браке 50 лет. Всего во дворце, который в прошлом году отметил свой 55-летний юбилей, было создано более 310 тыс. семей», — приводятся в сообщении слова начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой.
Она отметила, что в столице продолжаются работы по обновлению дворцов бракосочетания в соответствии с современными требованиями и тенденциями. «Так, уже обновили интерьеры в шести дворцах бракосочетания. Помимо этого, в столице построили новый Дворец бракосочетания Южное Бутово, а в 2025 году мы планируем открыть современный Дворец бракосочетания в районе Митино и отремонтировать Таганский», — добавила Уханева.
Уточняется, что Дворец бракосочетания № 3 оформлен в современном стиле в светлой серо-голубой цветовой гамме. Для молодоженов доступен просторный холл, разделенный на зоны с яркими настенными акцентами, декоративными панелями, зеркалами и экокамином. Организована дополнительная гостиная, каждую зону дворца оборудовали современным освещением, линейной подсветкой, подчеркивающей уникальную цветовую палитру дворца. Кроме того, для московских пар доступны современные новые интерьеры в Зеленоградском, Шипиловском и Кутузовском дворцах бракосочетания, а также во Дворцах бракосочетания № 4 и на ВДНХ, добавили в пресс-службе.