В Минобороны РФ подтвердили информацию о двух сбитых БПЛА в Ростовской области

В ночь на 17 февраля 2025 года в небе над Ростовской областью перехватили два украинских БПЛА. Уточненные данные поступили от пресс-службы Минобороны России.
Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Каменском районе были уничтожены летательные аппараты. После этого, по словам донского главы, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.
Добавим, всего в разных территориях России в течение прошедшей ночи военные уничтожили 90 беспилотников, а также над акваторией Азовского моря была сбита управляемая ракета «Нептун-МД».