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В Минобороны РФ подтвердили информацию о двух сбитых БПЛА в Ростовской области

Информацию о сбитых БПЛА в небе над Ростовской областью уточнили в Минобороны России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 17 февраля 2025 года в небе над Ростовской областью перехватили два украинских БПЛА. Уточненные данные поступили от пресс-службы Минобороны России.

Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Каменском районе были уничтожены летательные аппараты. После этого, по словам донского главы, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

Добавим, всего в разных территориях России в течение прошедшей ночи военные уничтожили 90 беспилотников, а также над акваторией Азовского моря была сбита управляемая ракета «Нептун-МД».