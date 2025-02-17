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В Новосибирске впервые пройдёт Международный летний театральный фестиваль

Он станет преемником «Ново-Сибирского транзита», проходившего на сцене театра «Красный факел» с 2010 года.

В Новосибирске летом 2025 года пройдёт первый международный летний театральный фестиваль. Об этом в понедельник, 17 февраля, на пресс-конференции рассказали директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и художественный руководитель театра Андрей Прикотенко.

Как сообщается, фестиваль станет преемником «Ново-Сибирского транзита», проходившего на сцене «Красного факела» с 2010 года. Форум, который пройдёт с 8 по 22 июня, продолжит развивать лучшие традиции межрегионального смотра-конкурса.

В ходе фестиваля запланирован показ гостевых спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и Нягани. В рамках конкурсной программы зрителям и жюри представят постановки из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Также участниками летнего фестиваля станут представители театров ДНР.

В общей сложности на участие в конкурсной программе МЛТФ было подано 102 заявки от 63 театров.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в новосибирском театре «Красный факел» сняли с показа спектакль о взятке «Дело».

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