В Новосибирске впервые пройдёт Международный летний театральный фестиваль

В Новосибирске летом 2025 года пройдёт первый международный летний театральный фестиваль. Об этом в понедельник, 17 февраля, на пресс-конференции рассказали директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и художественный руководитель театра Андрей Прикотенко.