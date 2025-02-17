Пособия семьям призывников проиндексировали в Нижегородской области на 9,5%

В ведомстве напомнили, что воспользоваться ей могут раз в год учащиеся общеобразовательных школ до достижения ими возраста 18 лет. Документы на выплаты можно подать лично в клиентской службе, МФЦ или на портале госуслуг. С вопросами можно обращаться в контакт-центр Отделения СФР по Нижегородской области по бесплатному номеру 8 (800) 100−00−01 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а также в пятницу с 08:00 до 16:00.