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Ностальгия зашкаливает: исторический кадр центра Владивостока впечатлил народ

«Сейчас всё совсем по-другому», — пишут в Сети.

Источник: В. Васильев

В архивах Владивостока обнаружен редкий исторический снимок, датированный 1985 годом. Фотография, запечатлевшая будни города на улице Светланской, была опубликована на портале Transphoto.org (18+) и взята из личного архива В. Васильева, сообщает ИА PrimaMedia.

На этой фотографии запечатлена городская суета: люди спешат по своим делам, а трамваи и автомобили, передвигаясь по улице города, создают ощущение непрерывного движения и жизни.

Это изображение позволяет прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу того времени, когда Владивосток только начинал своё стремительное развитие и трансформацию в крупный порт и экономический центр Дальнего Востока.

история