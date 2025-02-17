Ностальгия зашкаливает: исторический кадр центра Владивостока впечатлил народ

В архивах Владивостока обнаружен редкий исторический снимок, датированный 1985 годом. Фотография, запечатлевшая будни города на улице Светланской, была опубликована на портале Transphoto.org (18+) и взята из личного архива В. Васильева, сообщает ИА PrimaMedia.
На этой фотографии запечатлена городская суета: люди спешат по своим делам, а трамваи и автомобили, передвигаясь по улице города, создают ощущение непрерывного движения и жизни.
Это изображение позволяет прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу того времени, когда Владивосток только начинал своё стремительное развитие и трансформацию в крупный порт и экономический центр Дальнего Востока.