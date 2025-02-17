Новосибирские ученые обнаружили новые опасные вирусы

Новосибирские ученые с помощью установки СКИФ совместно с китайскими коллегами исследуют структуру трех новых вирусов, обнаруженных в Японии и Китае.
— Эти вирусы вызывают у людей лихорадку, снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови, нарушения работы печени, — пишет телеграм-канал СКИФа.
Ученые пытаются с помощью искусственного интеллекта просчитать перспективы развития новых вирусов. Это позволит понять механизмы развития болезней будущего и заранее создать вакцины и лекарства от них.
Екатерина СОСНИНА.