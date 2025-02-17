Защита просит возобновить следствие по делу новосибирского ученого Кабова

Новосибирского ученого с мировым именем задержали еще осенью 2022-го и обвинили в фальсификации результатов научных исследований. Около года член-корреспондент РАН провел в СИЗО. Размер ущерба по делу правоохранители первоначально оценивали в 26,7 млн руб., однако в ходе расследования цифра снизилась до 7 миллионов. Олег Кабов вину категорически отрицает, а его защитник Геннадий Шишебаров неоднократно указывал на сомнительные моменты в уголовном деле. Силовики уличили Олега Кабова в том, что в ходе работы над научным проектом он отчитался перед Минобрнауки РФ о создании экспериментальных установки и образца, которые, по версии следствия, отсутствовали.