Защита просит возобновить следствие по делу новосибирского ученого Кабова

17 февраля в прениях сторон по уголовному делу новосибирского ученого-физика Олега Кабова выступил его адвокат Геннадий Шишебаров. Защитник, который настаивает на невиновности члена-корреспондента РАН, попросил возобновить судебное следствие и провести научно-техническую экспертизу.
Текстовый вариант своей весьма содержательной речи Геннадий Шишебаров опубликовал в telegram-канале. Адвокат вновь указал на очевидные, на его взгляд, нестыковки в обвинении. В частности, он отметил, что показания ключевых свидетелей по делу были по-своему интерпретированы, а фактически искажены и дополнены следователем и прокурором. Кроме того, юрист большое внимание уделил проблеме развития правовой культуры в России. Выступление адвоката действительно получилось познавательным, и с ним стоит ознакомиться.
— Я поддерживаю ходатайство Кабова О. А. о возобновлении судебного следствия по настоящему уголовному делу, в том числе для назначения по нему комиссионной научно-технической судебной экспертизы. Полагаю, при любом приговоре по делу Кабова отсутствие такой экспертизы будет вызывать обоснованные претензии со стороны вышестоящей судебной инстанции, — констатировал Геннадий Шишебаров в ходе прений.
Напомним, что ранее государственный обвинитель просил суд признать Олега Кабова виновным в мошенничестве и назначить ему 7 лет колонии общего режима. Прения по делу завершились, и 19 февраля Олег Кабов выступит с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Новосибирского ученого с мировым именем задержали еще осенью 2022-го и обвинили в фальсификации результатов научных исследований. Около года член-корреспондент РАН провел в СИЗО. Размер ущерба по делу правоохранители первоначально оценивали в 26,7 млн руб., однако в ходе расследования цифра снизилась до 7 миллионов. Олег Кабов вину категорически отрицает, а его защитник Геннадий Шишебаров неоднократно указывал на сомнительные моменты в уголовном деле. Силовики уличили Олега Кабова в том, что в ходе работы над научным проектом он отчитался перед Минобрнауки РФ о создании экспериментальных установки и образца, которые, по версии следствия, отсутствовали.
Однако защитник Кабова, опираясь на показания свидетелей и другие доказательства, не раз указывал на то, что экспериментальный образец был создан, на нем проводились эксперименты и он полностью соответствовал техническому заданию.
В ходе судебного разбирательства новосибирского ученого-физика поддержали многие известные научные деятели страны. В январе одно из ведущих оборонных предприятий страны — АО «Концерн “Алмаз-Антей”» — заявило о заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве с лабораторией, возглавляемой Олегом Кабовым. А буквально на днях пост в поддержку ученого опубликовал в своем telegram-канале академик РАН Алексей Хохлов.
Иван ЛУДНОВ.