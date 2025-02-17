В Томске запустили производство двух компонентов для российской микроэлектроники

«Первые партии TDMAT уже отправлены российским предприятиям. В связи с тем, что государство определило развитие микроэлектроники как один из приоритетов, спрос на этот продукт оказался выше, чем на начальной стадии разработки технологии. Тем не менее, ИХТЦ готов произвести столько продукта, сколько понадобится российской промышленности. Внедрение технологий выпуска бромистого водорода и TDMAT электронного качества будет напрямую способствовать появлению качественной российской электроники и её импортонезависимости», — отмечается в сообщении.