Жителям Хабаровского края временно отключат ТВ и радио в феврале

Жители ряда населённых пунктов Хабаровского края временно будут лишены любимых радиопрограмм и телевизионных передач в связи с профилактикой на оборудовании, которую запланировали специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения будут краткосрочными, поэтому большого дискомфорта принести людям они не должны.
По информации филиала РТРС, все отключения согласованы с вещателями — сигнал будет отсутствовать в те часы, когда в эфире не будет важных событий. После завершения всех плановых работ вещание продолжится на прежних частотах, поэтому перенастраивать домашние теле- и радиоприёмники не придётся. Некоторые отключения могут быть перенесены или отменены в зависимости от погодных условий.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 18 по 21 февраля 2025 года:
18.02.2025
Долми, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Комсомольск-на-Амуре, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
- Радио «Восток России»
Красное, Николаевский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
- Радио «Восток России 765 кГц»
Удское, Тугуро-Чумиканский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
19.02.2025
Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
- Радио «Восток России 765 кГц»
Солонцовый, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
- Радио «Питер FM»
20.02.2025
Катэн, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 8:30 до 15:00 по местному времени:
- Радио «Европа Плюс Хабаровск»
21.02.2025
Де-Кастри, Ульчский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
- Радио «Восток России 765 кГц»
17.02.2025−21.02.2025
Сукпай, район имени Лазо, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Напомним, что филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждает об ухудшении сигнала телевизионными и радиоприёмниками пользователей региона в связи с весенней солнечной интерференцией. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», помехи, вплоть до полного пропадания вещания, будут наблюдаться с 21 февраля по 15 марта.
Интерференция будет влиять на цифровое вещание пакетов РТРС-1 и РТРС-2 (первый и второй мультиплекс) по всей территории Хабаровского края — пик будет приходиться на промежуток с 14:40 по 15:55 по местному времени. Также в эти же сроки прогнозируются нарушения в работе радиопрограмм «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк».