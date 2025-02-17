Жителям Хабаровского края временно отключат ТВ и радио в феврале

По информации филиала РТРС, все отключения согласованы с вещателями — сигнал будет отсутствовать в те часы, когда в эфире не будет важных событий. После завершения всех плановых работ вещание продолжится на прежних частотах, поэтому перенастраивать домашние теле- и радиоприёмники не придётся. Некоторые отключения могут быть перенесены или отменены в зависимости от погодных условий.