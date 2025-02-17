В Самаре скончался легендарный композитор Павел Поляков

В Самаре скончался известный композитор Павел Поляков. Он работал в известной в СССР поп-группе «Мальвина» вместе с Владимиром Ермоловым, а также делал аранжировку и писал музыку к постановкам детского музыкального театра «Задумка» и театра «Искорки». Он известен тем, что сочинил музыку к хиту Михаила Шуфутинского «Дядя Паша», и совместными работами с композитором Марком Левянтом. О смерти Павла Полякова в соцсетях сообщили его знакомые.
«Павел Васильевич был легендой самарской музыкальной жизни. Уникальный человек и музыкант. Он всегда интересовался судьбой тех, с кем его хотя бы один раз сводила судьба. Искренне помогал, даже когда понимал, что его помощь не даст нужного результата, НО эта помощь вдохновляла! Искренне считаю Пашу своим крестным, проводником в мир музыки и шоу-бизнеса…», — поделился кинорежиссер, сценарист, продюсер и ведущий Павел Павлов.
С теплотой Павла Полякова вспоминает и молодой исполнитель Максим Трифонов:
«Я давно знал Павла Васильевича, восхищался его работами. К сожалению, поработать вместе нам удалось не так долго. Именно благодаря ему я смог попасть на телеэкраны. Он помогал мне продвигаться, даря жизненные и важные советы. Я благодарен, что судьба свела меня с таким великим человеком!».
Павла Полякова не стало 11 февраля. Насколько известно, в последнее время он сильно болел. Для всех, кто знал композитора, его смерть стала невосполнимой утратой.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Павла Полякова.