В Самаре скончался легендарный композитор Павел Поляков

«Павел Васильевич был легендой самарской музыкальной жизни. Уникальный человек и музыкант. Он всегда интересовался судьбой тех, с кем его хотя бы один раз сводила судьба. Искренне помогал, даже когда понимал, что его помощь не даст нужного результата, НО эта помощь вдохновляла! Искренне считаю Пашу своим крестным, проводником в мир музыки и шоу-бизнеса…», — поделился кинорежиссер, сценарист, продюсер и ведущий Павел Павлов.