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32 омские школы закрыли на карантин

В Омской области на 17 февраля введён карантин в 74 классах 32 школ, а также приостановлено обучение в 62 группах 39 детских садов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на департамент образования мэрии Омска.

Специалисты Управления Роспотребнадзора отмечают, что в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа A и B, а также другие респираторные инфекции, среди которых главную долю занимают риновирусы и SARS-CoV-2. Кроме того, имеется рост случаев гриппа A.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации медики советуют населению придерживаться профилактических мер. Рекомендуется носить маски в общественных местах, регулярно мыть руки, минимизировать контакты с больными и при первых симптомах простуды обращаться за медицинской помощью.