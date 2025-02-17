32 омские школы закрыли на карантин

Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на департамент образования мэрии Омска.
Специалисты Управления Роспотребнадзора отмечают, что в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа A и B, а также другие респираторные инфекции, среди которых главную долю занимают риновирусы и SARS-CoV-2. Кроме того, имеется рост случаев гриппа A.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации медики советуют населению придерживаться профилактических мер. Рекомендуется носить маски в общественных местах, регулярно мыть руки, минимизировать контакты с больными и при первых симптомах простуды обращаться за медицинской помощью.