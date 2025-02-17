Бизнес-центр загорелся в Гомеле из-за проблем с вентиляцией. Подробности сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.
В сообщении сказано, что 16 февраля, в воскресенье, около 19.58 спасателям поступила информация про пожар в здании бизнес-центра «Пушкин-Плаза». В пресс-службе отметили, что огонь повредил вытяжной вентилятор, который расположен на крыше здания. Предполагаемой причиной пожара называется нарушение технологического регламента по очистке обслуживания вентиляционного канала.
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