Бизнес-центр загорелся в Гомеле из-за проблем с вентиляцией

В сообщении сказано, что 16 февраля, в воскресенье, около 19.58 спасателям поступила информация про пожар в здании бизнес-центра «Пушкин-Плаза». В пресс-службе отметили, что огонь повредил вытяжной вентилятор, который расположен на крыше здания. Предполагаемой причиной пожара называется нарушение технологического регламента по очистке обслуживания вентиляционного канала.