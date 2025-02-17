Задержание замглавы Ростовской области провели после ущерба в 155,2 млн рублей

Ущерб в 155,2 млн рублей после превышения полномочий зафиксировали в Ростовской области в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Напомним, ранее из-за подозрений в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского.
По данным УФСБ, чиновник выделил субсидии предприятиям, находившимся в тяжелом финансовом состоянии. Однако в итоге получатели финансовой поддержки оказались банкротами, а денежные средства в размере 155,2 млн рублей были похищены.