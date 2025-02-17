На Октябрьской набережной перекроют движение с 19 по 20 февраля

Так, с 19 по 20 февраля, в ночное время с 00:00 до 05:30, из-за работ по размещению временного ограждения не получится проехать по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Крыленко. Объезд будет возможен по проспекту Большевиков, Народной улице, Дальневосточному проспекту, улице Крыленко и Зольной улице.