Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Октябрьской набережной перекроют движение с 19 по 20 февраля

Пройдут работы по размещению временного ограждения.

В Невском районе перекроют движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 19 по 20 февраля, в ночное время с 00:00 до 05:30, из-за работ по размещению временного ограждения не получится проехать по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Крыленко. Объезд будет возможен по проспекту Большевиков, Народной улице, Дальневосточному проспекту, улице Крыленко и Зольной улице.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти на мосту через реку Тихую введут ограничения для большегрузов.