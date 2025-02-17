В Перми 23 февраля на улице Сибирской откроют памятник участникам СВО

В День защитника Отечества на ул. Сибирской, 32 пройдет торжественное открытие памятника участникам СВО. Макет памятника у Дома чекистов в Перми согласовали летом прошлого года.
С инициативой создания памятника выступили краевой филиал фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Пермского края. Проект памятника прошел общественные слушания.
«Памятник станет значимым местом в краевой столице для всех, кто прошел через испытания СВО: участников боевых действий, их близких и друзей. Монумент будет служить напоминанием о подвигах русских солдат для молодого поколения», — считают в краевом фонде.
Фонд «Защитники Отечества» приглашает ветеранов боевых действий и членов семей погибших на открытие памятника 23 февраля в 11:00.
Для знакомства с ходом работы над памятником мастерскую скульптора Алексея Залазаева посетил глава Перми.