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В Перми 23 февраля на улице Сибирской откроют памятник участникам СВО

Торжественное открытие памятника пройдет в День защитника Отечества.

В День защитника Отечества на ул. Сибирской, 32 пройдет торжественное открытие памятника участникам СВО. Макет памятника у Дома чекистов в Перми согласовали летом прошлого года.

С инициативой создания памятника выступили краевой филиал фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Пермского края. Проект памятника прошел общественные слушания.

«Памятник станет значимым местом в краевой столице для всех, кто прошел через испытания СВО: участников боевых действий, их близких и друзей. Монумент будет служить напоминанием о подвигах русских солдат для молодого поколения», — считают в краевом фонде.

Фонд «Защитники Отечества» приглашает ветеранов боевых действий и членов семей погибших на открытие памятника 23 февраля в 11:00.

Для знакомства с ходом работы над памятником мастерскую скульптора Алексея Залазаева посетил глава Перми.

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