В Екатеринбурге на карантине находятся 59 групп в детских садах

В Екатеринбурге продолжает расти заболеваемость ОРВИ в детских садах. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.
За неделю на карантин были закрыты еще девять групп в детских садах. На данный момент ограничения наложены на 59 групп в 45 учреждениях.
— В них болеет 489 (+48) воспитанников, 17 классов (-1) в 13 школах (+4), в них болеет 140 (-29) обучающихся, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Неделей ранее в Екатеринбурге неожиданно вырос уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников и воспитанников детских садов. За неделю на карантин ушли сразу 27 детских коллективов. По данным на 10 февраля, на карантине находилось 50 групп из 42 дошкольных образовательных учреждений и 18 классов 9 школ. Всего болеет 441 воспитанник детского сада и 171 школьник.