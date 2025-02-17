В Екатеринбурге на карантине находятся 59 групп в детских садах

Неделей ранее в Екатеринбурге неожиданно вырос уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников и воспитанников детских садов. За неделю на карантин ушли сразу 27 детских коллективов. По данным на 10 февраля, на карантине находилось 50 групп из 42 дошкольных образовательных учреждений и 18 классов 9 школ. Всего болеет 441 воспитанник детского сада и 171 школьник.