Разработан подход по ускорению разработки сверхсложных оптических вычислителей

Последующие проверки работы этой методики показали, что она позволяет рассчитывать очень сложно устроенные метаповерхности, чей период составляет порядка тысячи длин волн, а также при этом новый алгоритм расходует в разы меньше памяти и вычислительных ресурсов, чем уже существующие подходы. Как отметил Щербаков, ученые уже сейчас прорабатывают вместе с российскими производителями инженерного ПО планы по внедрению алгоритма в системы проектирования, что ускорит разработку новых вычислительных систем и оптических приборов.