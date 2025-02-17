«При спуске с горы врезалось три тюбинга». В Гродно десятилетняя девочка получила переломы ноги, катаясь на тюбинге

В Гродно девочка на тюбинге сломала ногу при столкновении с еще двумя тюбингами. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации следствия, 16 февраля десятилетняя девочка вместе со своей мамой пошли кататься на тюбингах на специально оборудованную трассу в Гродно.
«При спуске с горы в спортинвентарь малолетней врезались два других тюбинга», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате произошедшего столкновения девочка получила множественные переломы ноги. Ей была оказана необходимая медпомощь. В СК уточнили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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