Почему во Владивостоке такие грязные автобусы, объяснили в городской администрации

Так, в telegram-чат главы городского округа пассажиры пишут, что многие автобусы ездят с такими грязными стёклами, что из окон не видно, что происходит снаружи. В МЦУ Владивостока ситуацию с грязными автобусами объяснили следующим образом. Все автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки по городскому округу, проходят обязательную помывку ежедневно, но в городе всего две специализированные автомойки, поэтому на них скапливаются очереди. Водителям приходится пропускать плановые помывки, чтобы не срывать расписание. За нарушение санитарного состояния перевозчикам выписывают административные штрафы, проверки санитарии в общественном транспорте проводятся еженедельно при благоприятных погодных условиях.
Пассажиры с таким объяснением не согласны, отмечая, что некоторые автобусы покрыты таким слоем грязи, какой за пару-тройку пропущенных моек не накопить:
«Я езжу на 55-м маршруте 2 раза в день в течение 6 рабочих дней, я так полагаю, что ни один автобус 55-го маршрута не смог попасть на мойку в течение уже нескольких лет».
Отмечают и грязь внутри салонов автобусов на этом маршруте: «Выходишь из автобуса — как будто картошку в огороде копал».
А на маршруте № 68 автобус не только грязный, но и единственный, так как в штате перевозчика не хватает водителей:
«Автобус № 68 вчера (в пятницу, 14 февраля — прим. ред.) был один! Полный автобус вышел с Семёновской в 16:40 и не остановился на Суханова! Люди остались мёрзнуть и ждать, когда он обернётся по кругу — это не менее 40−50 минут. Какие меры предпринимаются? И, к тому же, автобус очень грязный! Думаю, что водитель так устаёт, что ему не до мытья автобуса!».
Действующие муниципальные контракты на автобусные перевозки по Владивостоку заключены до середины 2025 года. Пассажиры ожидали, что на новый срок администрация заключит с перевозчиками уже брутто-контракты, подразумевающие оплату не за количество перевезённых пассажиров, а за пройденный километраж, то есть за количество выполненных рейсов. Но пока таких возможностей у бюджетов краевого и муниципального уровней нет.