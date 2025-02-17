Почему во Владивостоке такие грязные автобусы, объяснили в городской администрации

«Автобус № 68 вчера (в пятницу, 14 февраля — прим. ред.) был один! Полный автобус вышел с Семёновской в 16:40 и не остановился на Суханова! Люди остались мёрзнуть и ждать, когда он обернётся по кругу — это не менее 40−50 минут. Какие меры предпринимаются? И, к тому же, автобус очень грязный! Думаю, что водитель так устаёт, что ему не до мытья автобуса!».