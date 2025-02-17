Подачу отопления временно ограничили в 31 жилом доме Ростова-на-Дону

Сегодня, 17 февраля, в Кировском районе Ростова-на-Дону из-за ремонтных работ в течение дня будет ограничено отопление 31 многоквартирного дома. Также ситуация касается нескольких образовательных учреждений, предупреждают городские власти.
В зоне временного ограничения теплоснабжения оказались здания, которые находятся в границах Журавлева — Пушкинской — Крепостного — Нижнебульварной. В том числе, параметры отопления снижены в двух школах, одном детском саду и в двух вузах.
— Сейчас диспетчерской службой ресурсоснабжающей организации проводятся оперативные переключения для минимизации числа отключенных потребителей, — сообщают в администрации донской столицы.
Добавим, ремонт на теплосетях начали после появления провала в районе Журавлева и Пушкинской. Работы на коммуникациях выполняют специалисты ООО «Ростовские тепловые сети». Завершить восстановление и начать полноценную подачу тепла планируют в течение дня 17 февраля.