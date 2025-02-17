Стало известно время и место прощания с заслуженным врачом РТ Натальей Головановой

Трудовая деятельность Натальи Головановой в Республиканской клинической больнице (РКБ) длилась целых 45 лет, начиная с работы врачом гинекологического отделения, затем врачом и заведующей родильного отделения, а впоследствии она стала заместителем главного врача по акушерству и гинекологии.
Ее профессионализм и стремление к совершенствованию акушерской помощи привели к значимым достижениям. Например, при ней впервые в Татарстане создали службу акушерской реанимации.
Отмечается, что Наталья Владимировна не только отличный врач, но и прекрасный руководитель и наставник. Ее опыт и знания помогли многим молодым специалистам стать настоящими мастерами своего дела.