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Стало известно время и место прощания с заслуженным врачом РТ Натальей Головановой

Прощание с заслуженным врачом Татарстана Натальей Головановой состоится 18 февраля в 10.00 утра в патологоанатомическом корпусе РКБ. Похороны пройдут на кладбище в Дербышках. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Трудовая деятельность Натальи Головановой в Республиканской клинической больнице (РКБ) длилась целых 45 лет, начиная с работы врачом гинекологического отделения, затем врачом и заведующей родильного отделения, а впоследствии она стала заместителем главного врача по акушерству и гинекологии.

Ее профессионализм и стремление к совершенствованию акушерской помощи привели к значимым достижениям. Например, при ней впервые в Татарстане создали службу акушерской реанимации.

Отмечается, что Наталья Владимировна не только отличный врач, но и прекрасный руководитель и наставник. Ее опыт и знания помогли многим молодым специалистам стать настоящими мастерами своего дела.