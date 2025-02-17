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В Иркутской области ограничат продажу алкоголя в «наливайках» с 1 марта

Одобренный минувшей осенью законопроект скоро вступит в силу.

В Иркутской области с 1 марта будет ограничена продажа алкогольной продукции в так называемых «наливайках», которые под видом кафе и баров круглосуточно продают горячительные напитки. Соответствующий законопроект был рассмотрен и поддержан региональным парламентом в октябре минувшего года. Он предусматривает ограничения продажи алкоголя для объектов общепита в МКД, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Закон, направленный на борьбу с «наливайками», был подписан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 1 ноября 2024 года.

Согласно закону, который вступил в силу с 1 марта, будет ограничена по времени продажа алкоголя в объектах общепита в МКД с 22.00 до 9.00. Также закон предусматривает возможность реализации пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи только в таких объектах, как ресторан, бар, кафе и буфет.

Добавим, что действие закона не затрагивает рестораны, а также кафе, работающие на основании соответствующих лицензий. Таким образом, учтены интересы добросовестных субъектов предпринимательской деятельности.

Напомним, что законопроект был направлен на сокращение количества точек, имитирующих деятельность баров, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях, обеспечение тишины и общественного порядка в ночное время.

«Инициатива губернатора — это один из механизмов борьбы с “наливайками”, которые под видом кафе и баров круглосуточно продают алкоголь. Их деятельность не должна нарушать установленные федеральным законодательством требования, а именно права граждан на тишину», — прокомментировала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Ранее сообщалось, что по инициативе главы региона Игоря Кобзева в Приангарье с 1 сентября 2024 года действует закон, устанавливающий требование к залу обслуживания посетителей объекта общественного питания общей площадью не менее 50 кв.метров. Это требование касается общепита, расположенного в МКД и реализующего алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки.