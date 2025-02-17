В Иркутской области ограничат продажу алкоголя в «наливайках» с 1 марта

В Иркутской области с 1 марта будет ограничена продажа алкогольной продукции в так называемых «наливайках», которые под видом кафе и баров круглосуточно продают горячительные напитки. Соответствующий законопроект был рассмотрен и поддержан региональным парламентом в октябре минувшего года. Он предусматривает ограничения продажи алкоголя для объектов общепита в МКД, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.