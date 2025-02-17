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Крым накроют крепкие морозы до −15 градусов

В Крыму 20 февраля похолодает до −15 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +2° 7 м/с 47% 755 мм рт. ст. +3°

На этой неделе в Крым пришли настоящие морозы. По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, в ближайшие дни температура на полуострове опустится до −15 градусов.

Так, по данным специалистов, с 17 по 21 февраля опасные метеорологические явления не ожидаются. В понедельник температура опустится до −11 градусов ночью, а днем градусник термометра покажет до +2.

«19 февраля ожидается переменная облачность, но без существенных осадков, гололедица и северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от −9 до −11, днем — от −2 до −4», — рассказали в гидрометцентре.

Однако с каждым днем будет все холоднее. 20 февраля температура опустится до −15 градусов ниже нуля.

Заметим, влияние антициклона сильнее всего ощутила южная часть Крыма. Метель на выходных буквально парализовала транспортное движение в Большой Ялте. Из-за сложных погодных условий было объявлено штормовое предупреждение.