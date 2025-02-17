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В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. В штаб по спасению птиц в Керчи за три дня привезли 97 пернатых, пострадавших в результате разлива мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил координатор волонтерского штаба «Крым» Алексей Горшков.

Источник: РИА "Новости"

«С 14 февраля к нам привезли 97 птиц — это гагары и чомги. Мы их отмыли и готовим к перевозке в сафари-парк “Тайган”, — рассказал волонтер.

По его словам, сейчас в штабе расширяют вместимость вольера, который после окончания работ сможет вмещать одновременно 200 птиц вместо нынешних 100.

Горшков добавил, что в понедельник волонтеры отправятся на Аршинцевскую косу где, по предварительным данным мониторинга, находятся еще около сотни пострадавших пернатых.

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

Работа по спасению пострадавших вследствие катастрофы птиц была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани.

экология