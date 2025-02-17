В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц

«С 14 февраля к нам привезли 97 птиц — это гагары и чомги. Мы их отмыли и готовим к перевозке в сафари-парк “Тайган”, — рассказал волонтер.
По его словам, сейчас в штабе расширяют вместимость вольера, который после окончания работ сможет вмещать одновременно 200 птиц вместо нынешних 100.
Горшков добавил, что в понедельник волонтеры отправятся на Аршинцевскую косу где, по предварительным данным мониторинга, находятся еще около сотни пострадавших пернатых.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Работа по спасению пострадавших вследствие катастрофы птиц была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани.