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Алушту щедро просыпают песком: в городе убирают снег и борются с гололедом

В Алуште убирают снег и борются с гололедом 17 февраля.

Сейчас в Ричмонде: +2° 7 м/с 47% 755 мм рт. ст. +3°
Источник: Галина Огнева/Tg

Алушта, как и Ялта, оказалась под слоем снега.

Мэр курортного города заверила, что полным ходом идет расчистка автомобильных дорог и пешеходных зон.

«Всего задействовано 10 единиц техники», — отметила Галина Огнева.

Она похвалила дворников, которые активно включились в работу и просыпают противогололедными реагентами, то есть песком, тротуары и дворы многоквартирных домов.

Ненастье не сказалось на работе троллейбусов и автобусов.

«Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме согласно расписанию».

В Большой Ялте же в движении маршруток и троллейбусов возможны перебои.