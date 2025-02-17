Алушту щедро просыпают песком: в городе убирают снег и борются с гололедом

Алушта, как и Ялта, оказалась под слоем снега.
Мэр курортного города заверила, что полным ходом идет расчистка автомобильных дорог и пешеходных зон.
«Всего задействовано 10 единиц техники», — отметила Галина Огнева.
Она похвалила дворников, которые активно включились в работу и просыпают противогололедными реагентами, то есть песком, тротуары и дворы многоквартирных домов.
Ненастье не сказалось на работе троллейбусов и автобусов.
«Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме согласно расписанию».
В Большой Ялте же в движении маршруток и троллейбусов возможны перебои.