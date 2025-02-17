В столице Башкирии появятся новые мосты

В Уфе появятся новые мосты. Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило планировку территории под будущие объекты.
Речь идет о мостах через реки Белую от улицы Рижской в Ленинском районе и Дему в Демском районе. Оба сооружения будут примыкать к трассе Р-240. В состав линейного объекта входят:
— мостовой переход через реку Камышовку со съездами на Миловское шоссе, улицы Технологическую и Ивана Спатара;
— мост через Дему с подходами от путепровода через Камышовку;
— мост через Белую с подходами от моста через Дёму со съездами на дорогу к СНТ «Казарез».
В план включено строительство линий электроснабжения и закрытой сети дождевой канализации с локальными очистными сооружениями.
При строительстве власти изымут семь МКД по адресам:
— улица Лесозаводская, 1а, 2а, 6, 3а, 3, 3б;
— Рижская, 5а.
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