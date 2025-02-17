Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице Башкирии появятся новые мосты

В Уфе построят мосты через реки Белая и Дема.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе появятся новые мосты. Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило планировку территории под будущие объекты.

Речь идет о мостах через реки Белую от улицы Рижской в Ленинском районе и Дему в Демском районе. Оба сооружения будут примыкать к трассе Р-240. В состав линейного объекта входят:

— мостовой переход через реку Камышовку со съездами на Миловское шоссе, улицы Технологическую и Ивана Спатара;

— мост через Дему с подходами от путепровода через Камышовку;

— мост через Белую с подходами от моста через Дёму со съездами на дорогу к СНТ «Казарез».

В план включено строительство линий электроснабжения и закрытой сети дождевой канализации с локальными очистными сооружениями.

При строительстве власти изымут семь МКД по адресам:

— улица Лесозаводская, 1а, 2а, 6, 3а, 3, 3б;

— Рижская, 5а.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.