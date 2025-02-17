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Около станции Кусково МЦД-4 обновили транспортные и пешеходные маршруты

Там появились новые автобусные остановки, пешеходные переходы и современное уличное освещение.

Транспортные и пешеходные маршруты в районе станции Кусково четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) стали удобнее и безопаснее для пассажиров. Работы первого этапа по благоустройству прилегающей к ней территории выполнили специалисты Департамента капитального ремонта города Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В районе Новогиреево, где находится станция Кусково МЦД-4, проживают более 100 тысяч человек. Для них удобный доступ к диаметру — это возможность быстро и комфортно перемещаться по городу. Мы стремимся создать современную и безопасную транспортную среду, которая отвечает запросам пассажиров. По поручению Сергея Собянина продолжаем активно работать над улучшением транспортной и пешей доступности станций МЦД», — сообщил Максим Ликсутов.

В 2024 году были завершены работы первого этапа благоустройства прилегающей к станции МЦД Кусково территории. Они проходили на улицах Новотетерки и 2-й Владимирской. Специалисты Департамента капитального ремонта расширили тротуары, сделали дополнительные пешеходные переходы, обновили разметку, а также установили дорожные знаки и более130 фонарей с энергосберегающими светильниками. Удобнее стал подход к Перовскому пруду.

Около МЦД появились остановки наземного транспорта. Теперь до станции метро «Перово» можно доехать на автобусе в два раза быстрее.

Благоустройство территории будет продолжено в этом году в рамках второго этапа. Планируется оборудовать для жителей спортивную зону с памп-треком, скейт-парком, площадками для стритбола и волейбола.

Развитием территории занимаются специалисты столичных Департаментов транспорта и капитального ремонта.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве серьезное внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.