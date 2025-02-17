Перерасчёт спустя 20 лет: россияне могут получить недоначисленную пенсию

Специалист пояснила, что если человек сможет доказать, что ему не выплатили часть пенсии из-за ошибок Пенсионного фонда РФ или его правопреемника — Социального фонда России, он имеет право на взыскание этих средств за весь период, даже если речь идет о десятках лет.