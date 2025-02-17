Перерасчёт спустя 20 лет: россияне могут получить недоначисленную пенсию

Об этом рассказала автор Телеграм-канала «Юридические тонкости» Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Специалист пояснила, что если человек сможет доказать, что ему не выплатили часть пенсии из-за ошибок Пенсионного фонда РФ или его правопреемника — Социального фонда России, он имеет право на взыскание этих средств за весь период, даже если речь идет о десятках лет.
В качестве примера юрист привела недавний случай между СФР и вдовой военнослужащего, погибшего при ликвидации аварии на ЧАЭС. Женщина обратилась в суд, когда поняла, что ей недоплачивали пенсию на протяжении 20 лет.
В ходе разбирательств выяснилось, что ПФР не учёл факт гибели её мужа из-за травмы, за которую полагается повышенная пенсия. Суд установил, что при назначении пенсии женщине не объяснили, какие документы необходимо предоставить в орган, что лишило её возможности получать увеличенную пенсию по случаю потери кормильца, на которую она имела право по закону.
В итоге суд обязал Социальный фонд провести перерасчёт за последние 20 лет и компенсировать женщине всю недополученную пенсию. Таким образом, представители старшего поколения могут исправить ошибки, допущенные при назначении пенсии, даже спустя значительное время: срок исковой давности в данном случае не применяется.