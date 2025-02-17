Станция техобслуживания загорелась в Солигорске, повреждены два автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе Минского областного управления МЧС.
В сообщении говорится, что 17 февраля примерно в 07.05 спасателям поступила информацию про пожар на станции технического обслуживания в Солигорске. Приехавшие на место сотрудники МЧС установили, что происходит открытое горение боксов в здании СТО.
В МЧС уточнили, что здание одноэтажное, имеет п-образную форму, его размер — 25 на 80 метров. В момент возникновения пожара в здании СТО людей не было, до прибытия спасателей возгорание никто не тушил. Сказано, что никто не пострадал.
По данным МЧС, огонь уничтожил крышу на площади 800 квадратных метров. Кроме того, повреждено имущество, стены в помещениях покрасочной камеры и ремонтного помещения.
«Также повреждены два легковых автомобиля — Renault Laguna и Volkswagen Polo», — сказано в сообщении.
В МЧС уточнили, что причина случившегося устанавливается.
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