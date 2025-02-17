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Заболеваемость ковидом в Башкирии растет

27 жителей Башкирии заразились коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

27 жителей Башкирии за минувшие сутки заразились коронавирусом. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой доложил исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Сейчас на стационарном лечении находятся 92 пациента. Борются с болезнью дома 567 граждан. В инфекционных госпиталях для лечения ковида развернуто 115 коек, свободный коечный фонд составляет 23,5% процентов. Коэффициент распространения инфекции на сегодня — 1.

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