Мизулина забила тревогу из-за концерта 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде

По ее словам, в первую очередь возникает вопрос, куда смотрят родители.
«Это нормально, что ребенок выступает в клубе, использует нецензурную лексику на сцене, поет на различные криминальные темы? Один, без присутствия родителей?» — поинтересовалась Мизулина.
Активистка добавила, что такие же вопросы возникли у прокуратуры и полиции, которые уже проводят проверку. Она также выразила сожаление, что этот юный рэпер далеко не первый в таком «жанре» и не последний.
«Мы ранее обращались по ряду малолетних исполнителей в органы власти, но толку особого не было, профилактика проводилась скорее “для галочки”. Поэтому неудивительно, что появляются и другие примеры», — добавила Мизулина.
Напомним, концерт в Нижнем Новгороде проходил ночью, у мероприятия было возрастное ограничение 18+. Подросток исполнял песни с упоминанием криминальной тематики и ненормативной лексикой.
«Молодой Владимир» известен своими провокационными выходками. Перед концертом он выкладывал видео-приглашения, в которых размахивал пятитысячными купюрами.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку на предмет возможного нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.