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Мизулина забила тревогу из-за концерта 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде

Концерт малолетнего рэпера в Нижнем Новгороде привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она в своем Телеграм-канале сообщила, что ей второй день пишут о выступлении 12-летнего исполнителя «Молодого Владимира».

Источник: НИА-Нижний Новгород

По ее словам, в первую очередь возникает вопрос, куда смотрят родители.

«Это нормально, что ребенок выступает в клубе, использует нецензурную лексику на сцене, поет на различные криминальные темы? Один, без присутствия родителей?» — поинтересовалась Мизулина.

Активистка добавила, что такие же вопросы возникли у прокуратуры и полиции, которые уже проводят проверку. Она также выразила сожаление, что этот юный рэпер далеко не первый в таком «жанре» и не последний.

«Мы ранее обращались по ряду малолетних исполнителей в органы власти, но толку особого не было, профилактика проводилась скорее “для галочки”. Поэтому неудивительно, что появляются и другие примеры», — добавила Мизулина.

Напомним, концерт в Нижнем Новгороде проходил ночью, у мероприятия было возрастное ограничение 18+. Подросток исполнял песни с упоминанием криминальной тематики и ненормативной лексикой.

«Молодой Владимир» известен своими провокационными выходками. Перед концертом он выкладывал видео-приглашения, в которых размахивал пятитысячными купюрами.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку на предмет возможного нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

музыка
права человека