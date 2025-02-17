Новорожденного с критическим пороком сердца спасли в Петербурге

В Всеволожске 23 января на свет появился мальчик с тяжелой патологией. У малыша диагностировали критический порок сердца — тотальный аномальный дренаж легочных вен. Поэтому уже спустя пару дней его пришлось оперировать. К счастью, все прошло успешно. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.