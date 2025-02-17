Новорожденного с критическим пороком сердца спасли в Петербурге

В Всеволожске 23 января на свет появился мальчик с тяжелой патологией. У малыша диагностировали критический порок сердца — тотальный аномальный дренаж легочных вен. Поэтому уже спустя пару дней его пришлось оперировать. К счастью, все прошло успешно. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.
— Новорожденного на пятые сутки жизни доставили в клинику СПбГПМУ. Хирургическое вмешательство длилось три с половиной часа. За это время врачи смогли реимплантировать легочные вены пациента в левое предсердие, — добавили в пресс-службе.
Сейчас мальчик продолжает лечиться в отделении патологии новорожденных и детей грудного возраста. В дальнейшем он будет развиваться также, как и его сверстники.
Кстати, малыш не первый ребенок в семье — дома его ждет двухлетняя сестра. А папа детей — участник спецоперации, сейчас он находится в отпуске по ранению.