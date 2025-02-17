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В казанском ЖК «Лето» появится новая школа более, чем на 1,2 тыс. мест

В казанском жилом комплексе «Лето» Советского района началось строительство школы на 1224 места.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике в Исполкоме города. Градоначальник отметил, что это будет третья полноценная школа в новом микрорайоне, рассчитанном на 30 тысяч жителей.

Мы стараемся сбалансированно развивать районы, двигаясь в рамках концепции полицентричного города. Все районы должны быть комфортными, зелеными, безопасными. Это цель, к которой мы последовательно движемся. Везде должны быть условия для работы, отдыха, образования. Благо национальные проекты дают нам такую возможность.

сказал Метшин

В четырехэтажном здании площадью 24,6 тыс. кв.м разместятся два спортзала, два бассейна, актовый зал и столовая на 612 мест. В настоящее время завершена разработка котлована, ведутся работы по забивке и срубке свай, а также устройству фундамента башенного крана.

В прошлом году в Казани по нацпроекту «Образование» открылись три школы на 4 тысячи мест, а также детские технопарки «Кванториум» на базе двух школ. Кроме того, семь школ города были оснащены современной техникой.

За последние 11 лет в Казани построено 29 школ, что является рекордным показателем среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, отметили на деловом понедельнике.

Строительство новой школы ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

строительство
образование