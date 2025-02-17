В казанском ЖК «Лето» появится новая школа более, чем на 1,2 тыс. мест

Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике в Исполкоме города. Градоначальник отметил, что это будет третья полноценная школа в новом микрорайоне, рассчитанном на 30 тысяч жителей.
Мы стараемся сбалансированно развивать районы, двигаясь в рамках концепции полицентричного города. Все районы должны быть комфортными, зелеными, безопасными. Это цель, к которой мы последовательно движемся. Везде должны быть условия для работы, отдыха, образования. Благо национальные проекты дают нам такую возможность.
В четырехэтажном здании площадью 24,6 тыс. кв.м разместятся два спортзала, два бассейна, актовый зал и столовая на 612 мест. В настоящее время завершена разработка котлована, ведутся работы по забивке и срубке свай, а также устройству фундамента башенного крана.
В прошлом году в Казани по нацпроекту «Образование» открылись три школы на 4 тысячи мест, а также детские технопарки «Кванториум» на базе двух школ. Кроме того, семь школ города были оснащены современной техникой.
За последние 11 лет в Казани построено 29 школ, что является рекордным показателем среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, отметили на деловом понедельнике.
Строительство новой школы ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».