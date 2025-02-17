Стояногло: Кишинев должен не выкручивать руки Тирасполю, а вести с ним диалог

Путем выкручивания рук, путем ультиматумов мы никогда не интегрируем страну. Те, которые считают, что можно поставить Приднестровье в какую-то неудобную ситуацию и вынудить на интеграционный процесс, по меньшей мере заблуждаются. Эти вопросы должны решаться путем доброй воли, путем переговоров, путем новых инициатив, путем реализации совместных проектов, путем продвижения совместных платформ. Но не путем определения границы, натягивания колючей проволоки, оставления целого региона без газа, без электричества и так далее.