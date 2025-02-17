Стояногло: Кишинев должен не выкручивать руки Тирасполю, а вести с ним диалог

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Решения приднестровского вопроса можно добиться только путем диалога, а не выкручивания рук или блокадой, заявил в телеэфире лидер блока «Альтернатива» Александр Стояногло.
Он подчеркнул, что объединения страны нельзя добиться силой и ультиматумами.
Путем выкручивания рук, путем ультиматумов мы никогда не интегрируем страну. Те, которые считают, что можно поставить Приднестровье в какую-то неудобную ситуацию и вынудить на интеграционный процесс, по меньшей мере заблуждаются. Эти вопросы должны решаться путем доброй воли, путем переговоров, путем новых инициатив, путем реализации совместных проектов, путем продвижения совместных платформ. Но не путем определения границы, натягивания колючей проволоки, оставления целого региона без газа, без электричества и так далее.
Сегодня контакты Кишинева с Тирасполем сведены к формальным гуманитарным вопросaм, но раньше, до прихода PAS к власти, диалог шел и на уровне правительства, и на уровне президентов, отметил Стояногло.
«Да, он носил иногда сегментарный характер. На разных этапах были какие-то подвижки. Но в любом случае, даже худой или плохой диалог, или худой мир, это лучше, чем противостояние, чем конфронтация и так далее», — подчеркнул он.
Александр Стояногло высказался за поиск Кишиневом и Тирасполем общих точек соприкосновения. «Нам надо находить вещи, которые бы нас объединяли, а не разъединяли», — подчеркнул политик.
Согласно проведенному недавно Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) соцопросу, примерно одинаковое число респондентов считают, что Россия и «Газпром» используют Приднестровье для создания кризисной ситуации и протестных настроений: 43% положительных ответов и 42% отрицательных.
Виновными в энергокризисе участники опроса (48%) считают власти Молдовы. На Россию и «Газпром» вину возлагают 24%, на Украину — 14%, на всех вместе — 7%.