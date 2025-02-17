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Новая схема мошенничества со СНИЛС набирает обороты в России

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, в интервью «Ленте.ру» (18+) предупредил о растущей угрозе мошенничества, связанного с использованием СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) россиян.

Источник: PrimaMedia.ru

По его словам, СНИЛС является ключевым элементом финансовой и социальной идентичности, содержащим важные персональные данные.

Виноградов отметил, что если злоумышленник получит доступ к СНИЛС и другим персональным данным, таким как копия паспорта, он может попытаться оформить кредит на имя жертвы в банке. Это создает серьезные риски для финансовой безопасности граждан.

Эксперт также добавил, что мошенники могут использовать СНИЛС для доступа к аккаунту «Госуслуг» (16+) жертвы, что позволяет им изменять данные банковских карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат. Кроме того, с помощью СНИЛС злоумышленники могут регистрировать электронные кошельки и аккаунты в финансовых учреждениях.

Недавно управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило в своем Telegram-канале (18+) о новой многоэтапной схеме мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник и техподдержки портала «Госуслуги» (16+). Это подчеркивает необходимость повышенной бдительности и защиты своих персональных данных.