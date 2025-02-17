Новая схема мошенничества со СНИЛС набирает обороты в России

Эксперт также добавил, что мошенники могут использовать СНИЛС для доступа к аккаунту «Госуслуг» (16+) жертвы, что позволяет им изменять данные банковских карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат. Кроме того, с помощью СНИЛС злоумышленники могут регистрировать электронные кошельки и аккаунты в финансовых учреждениях.