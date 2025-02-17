Под Сморгонью мужчина подлил масла в огонь и получил серьезный ожог.
Подробности ЧП рассказали в МЧС. Сообщение о том, что в центральную районную больницу Сморгони с термическими ожогами госпитализирован 55-летний мужчина поступило спасателям в воскресенье, 16 февраля 2025 года.
В ходе разбирательств сам пострадавший мужчина рассказал, что еще несколько дней назад, точнее 14 февраля, он самостоятельно разжигал варочную плиту на дровах.
«Чтобы ускорить процесс мужчина подлил в топку печи отработанное моторное масло, в результате произошел выброс пламени, и на нем загорелась одежда», — констатировали в МЧС.
Мужчина смог своими силами потушить огонь, несмотря на полученный ожог, он за медицинской помощью обращаться не стал. Однако через некоторое время мужчина не выдержал усилившуюся боль в районе обгоревшей ноги и все-таки позвонил в 103.
Приехавшая скорая приняла решение о госпитализации пострадавшего в хирургическое отделение с термическими ожогами левой голени.
В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
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