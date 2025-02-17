Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Сморгонью мужчина подлил масла в огонь и получил серьезный ожог

55-летний мужчина под Сморгонью подлил моторное масло в огонь, а в результате получил серьезный ожог.

Источник: Комсомольская правда

Под Сморгонью мужчина подлил масла в огонь и получил серьезный ожог.

Подробности ЧП рассказали в МЧС. Сообщение о том, что в центральную районную больницу Сморгони с термическими ожогами госпитализирован 55-летний мужчина поступило спасателям в воскресенье, 16 февраля 2025 года.

В ходе разбирательств сам пострадавший мужчина рассказал, что еще несколько дней назад, точнее 14 февраля, он самостоятельно разжигал варочную плиту на дровах.

«Чтобы ускорить процесс мужчина подлил в топку печи отработанное моторное масло, в результате произошел выброс пламени, и на нем загорелась одежда», — констатировали в МЧС.

Мужчина смог своими силами потушить огонь, несмотря на полученный ожог, он за медицинской помощью обращаться не стал. Однако через некоторое время мужчина не выдержал усилившуюся боль в районе обгоревшей ноги и все-таки позвонил в 103.

Приехавшая скорая приняла решение о госпитализации пострадавшего в хирургическое отделение с термическими ожогами левой голени.

В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее мы писали о том, что спасатели тушили загоревшуюся СТО в Солигорске (тут об этом).