Четыре темперамента человека: как появилась теория, полное описание и особенности разных типов

В XIX-XX веках эти представления значительно расширились. Так, российский нейрофизиолог Иван Павлов изучал «сильные» и «слабые» типы нервной системы и их уравновешенность. Он выявил, что люди с высокой возбудимостью, как правило, ближе к холерикам и сангвиникам, в то время как «слабый» тип чаще совпадает с меланхолическим складом. Павлов также показал, что процессы возбуждения и торможения могут компенсировать друг друга. Он объяснил, почему мы редко встречаем «идеально чистые» темпераменты: большинство людей проявляют смешанные черты.