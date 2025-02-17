Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска Арина Соболенко сохранила первое место в обновленном рейтинге WTA

Белоруска Соболенко сохранила лидерство и увеличила разрыв от Свентек в рейтинге WTA.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Арина Соболенко сохранила первое место в обновленном рейтинге WTA. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

У белорусской теннисистки в арсенале 8966 очков и она уверенно сохраняет лидерство. На втором месте рейтинга расположилась теннисистка из Польши Ига Свентек. У нее 8160 очков. Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф с 6538 очками.

Кстати, белорусские теннисистки Соболенко и Азаренко выступят на турнире в Дубае.

Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлониста Антона Смольского с победами на Кубке сильнейших.