Белоруска Арина Соболенко сохранила первое место в обновленном рейтинге WTA. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
У белорусской теннисистки в арсенале 8966 очков и она уверенно сохраняет лидерство. На втором месте рейтинга расположилась теннисистка из Польши Ига Свентек. У нее 8160 очков. Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф с 6538 очками.
Кстати, белорусские теннисистки Соболенко и Азаренко выступят на турнире в Дубае.
Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлониста Антона Смольского с победами на Кубке сильнейших.