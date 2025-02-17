Белоруска Арина Соболенко сохранила первое место в обновленном рейтинге WTA

У белорусской теннисистки в арсенале 8966 очков и она уверенно сохраняет лидерство. На втором месте рейтинга расположилась теннисистка из Польши Ига Свентек. У нее 8160 очков. Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф с 6538 очками.